Cina | innalzato livello d’emergenza per frana nello Yunnan

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pechino, 22 gen – (Xinhua) – Il ministero cinese per la Gestione delle Emergenze haildi risposta alle emergenze al secondopiu’ alto per lache ha colpito oggi la provincia sud-occidentale dello. Il ministero ha inviato squadre di lavoro nell’area colpita dal disastro per guidare le operazioni di salvataggio e soccorso. Secondo il quartier generale dei soccorsi istituito alocale, laha colpito il villaggio di Liangshui, nella citta’ di Zhaotong, nella provincia dello, intorno alle 6 di questa mattina (ora locale), seppellendo 47 persone. La morte di sette persone e’ stata confermata alle 18:30 di oggi, hanno detto le autorita’ locali. (Xin) Agenzia Xinhua

