Cina | EV | colonnine di ricarica registrano robusta crescita nel 2023

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pechino, 22 gen – (Xinhua) – Laha registrato un incremento del 51% su base annua del numero di colonne dipubbliche per veicoli elettrici (EV) nel. Lo ha dichiarato oggi un insider del settore. Il numero didipubbliche e’ aumentato di 930.000 unita’ nelrispetto all’anno precedente, ha affermato Cui Dongshu, segretario generale della China Passenger Car Association. Secondo Cui, nel, sono state aggiunte quasi 2,46 milioni di nuovediprivate. Negli ultimi anni, laha ampliato le sue strutture diper veicoli elettrici, mettendo il Paese in una posizione di leadership per numero didi ...