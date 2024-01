Cina | EV | colonnine di ricarica registrano robusta crescita nel 2023

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pechino, 22 gen – (Xinhua) – Laha registrato un incremento del 51% su base annua del numero di colonne dipubbliche per veicoli elettrici (EV) nel. Lo ha dichiarato oggi un insider del settore. Il numero didipubbliche e’ aumentato di 930.000 unita’ nelrispetto all’anno precedente, ha affermato Cui Dongshu, segretario generale della China Passenger Car Association. Secondo Cui, nel, sono state aggiunte quasi 2,46 milioni di nuovediprivate. Negli ultimi anni, laha ampliato le sue strutture diper veicoli elettrici, mettendo il Paese in una posizione di leadership per numero di ...

...italiana perda ulteriore terreno nei confronti delle altre big d'Europa nonché die USA, sia ... una nuova opportunità per evolvere Attualmente sul territorio nazionale ci sono 47.228di ...Se ino nei Paesi scandinavi, ad esempio, hanno ampiamente preso piede, altrove il discorso è ... fornire un contributo prezioso alla svolta, allo stesso modo dell'installazione diin ...La mobilità elettrica è una scelta non più prorogabile, sia per evitare che l’industria automobilistica italiana perda ulteriore terreno nei confronti delle altre big d’Europa nonché di Cina e USA ...Attorno alle batterie si è creata una questione di sicurezza industriale: sono infatti una tecnologia critica per la transizione energetica, ma la loro manifattura – o meglio: l’intera filiera, fin ...