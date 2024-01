Cina | delfini bianchi avvistati a sud-ovest dell’isola di Hainan

Laè prima produttrice e al tempo stesso prima importatrice di cibo. Tra il 2000 e il 2020, la ... E ha inferto notevolissimi danni all'ambiente " un vero ecocidio " tra la moria dinel Mar ...Laè prima produttrice e al tempo stesso prima importatrice di cibo. Tra il 2000 e il 2020, la ... E ha inferto notevolissimi danni all'ambiente " un vero ecocidio " tra la moria dinel Mar ...Con Paesi arabi, Nord America e Cina come principali vettori di crescita, il gruppo aretino che comprende il marchio omonimo e i brand 7AR, Falcinelli e Tavanti, vede nel format fiorentino COI un asse ...Nella divisa dei suoi ammiragli: “C’è un tempo per i delfini e un tempo per gli squali ... Anche per marcare la recuperata vocazione oceanica della nostra Marina. La Cina potrebbe in teoria contare ...