Cina | attiva risposta di emergenza per frana nello Yunnan

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pechino, 22 gen – (Xinhua) – Il ministero per la Gestione delle Emergenze hato unadidi livello III per unache ha colpito la provincia sud-occidentale cinese delloquesta mattina presto. Sempre oggi, anche la Commissione nazionale per la prevenzione, la riduzione e il soccorso in caso di disastri ha lanciato unadidi livello IV. Wang Xiangxi, ministro della Gestione delle Emergenze, si e’ recato sul posto per fornire indicazioni sulle operazioni di salvataggio. Wang ha sottolineato che tali operazioni devono essere condotte in modo scientifico ed efficiente, con misure di monitoraggio della sicurezza per prevenire danni secondari. Lasi e’ verificata alle ...