Ciclismo | gli Europei 2029 di ciclismo saranno in Italia in Abruzzo

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Torneranno in, ad otto anni dall’edizione di Trento, che ha visto trionfare Sonny Colbrelli, glidisu strada nel: ufficializzata infatti l’assegnazione all’per la manifestazione che si svolgerà dall’11 al 16 settembre con protagonista la provincia de L’Aquila, che organizzerà la manifestazione a vent’anni dal tragico terremoto che ha sconvolto gli abitanti nel 2009. Le parole del presidente della FCI Cordiano Dagnoni: “Sono particolarmente soddisfatto di questa nomina, perché dimostra che il sistema nazionale funziona. Quando quest’estate sono stato invitato a pedalare con il Presidente della Regione, Marco Marsilio, e con l’assessore al Bilancio e allo Sport, Mario Quaglieri, per lanciare una candidatura per i Mondiali, ho ...