Ciclismo | Elia Viviani | “L’obiettivo è puntare all’oro olimpico dell’Omnium a Parigi”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) A medaglia da due edizioni consecutive, con l’oro di Rio ed il bronzo di Tokyo,non si accontenta e vuole il tris: l’azzurro, a quasi 35 anni, vuole il terzo podioin quel di. Il circoletto rosso è già stato messo, come dichiarato dal velocista della Ineos Grenadiers: “è sicuramente riprovare a. Quellaè la giornata principale per me. L’8 agosto è la giornata della mia stagione. L’anno delle Olimpiadi è sempre speciale. Non appena ti avvicini all’evento, senti che questo momento speciale sta arrivando” le sue parole a Cyclingnews. La prossima gara: “La Cadel Evans è una delle mie gare preferite. Ogni volta che ho partecipato, ho lottato per la vittoria o sono sempre stato tra i primi ...

... il team tra gli altri di Filippo Ganna edViviani , ma non aveva mai abbandonato il ruolo di ... Il duo, entrato nelprofessionistico nel 2009, aveva fatto vincere al team Sky - Ineos 7 ...Viviani manca per questioni di centesimi il primo successo stagionale nella terza tappa del Tour Down Under 2024. Sul traguardo di Campbelltown, dopo 145km di percorso, la volata se la aggiudica ...Ecco dove vedere la Cadel Evans Road Race 2024 in diretta televisiva e streaming live. La classica australiana del World Tour apre l'annata ...Si è conclusa senza particolari acuti in chiave azzurra la prima corsa World Tour della stagione maschile di ciclismo: il Tour Down Under ... La prestazione migliore l’ha messa in strada Elia Viviani.