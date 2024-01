Chiusura notturna dell' entrata di Roseto degli Abruzzi sulla A14 per lavori di sicurezza

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Teramo - Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio, un'importante interruzione del traffico è prevista sull'autostrada A14 per consentire cruciali attività di riqualificae barriere didel viadotto SS150 del Vomano. Dalle ore 22:00 di oggi, lunedì 22 gennaio, alle 6:00 di domani, martedì 23, sarà chiusa la stazione di(Teramo) inverso Ancona/Bologna. L'intervento mira a potenziare laa strada e del viadotto, richiedendo temporaneamente ladi. Per agevolare gli automobilisti, si consiglia di utilizzare l'alla stazione di Teramo ...

Si è tenuto oggi un nuovo incontro del Tavolo dedicato alla realizzazione di interventi coordinati per il recupero, la valorizzazione e la messa in ... (2anews)

tra gli svincoli di Patti e Brolo fino al 26 gennaio Sull'Autostrada A20 Messina - Palermo, per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria nelle otto notti di ...Sulla A1 Milano - Napoli, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 gennaio, sarà chiusa la stazione di Attigliano, con le seguenti ...Autoradio,Volante in pelle,Isofix,Spoiler,Sedili sportivi,Cruise Control,Sedile posteriore sdoppiato,Sensori di parcheggio assistito posteriori,Bracciolo,Airbag ...Il provvedimento alle 22 di giovedì 25 alle 5 di venerdì 26 gennaio, in entrambi i casi in uscita per chi proviene da Milano ...