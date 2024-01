Chiuso Night Club per Lavoratori in Nero | Sanzioni da 30 000 Euro

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Teramo - Nuovi controlli nei locali di pubblico spettacolo portano alla chiusura di una Penna Sant’Andrea per violazioni lavorative e mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi. Continuano i controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Teramo nei locali di pubblico spettacolo, e questa volta una Penna Sant’Andrea è statoa causa della presenza diine della mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.). L'intervento è stato eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Giulianova, in collaborazione con i militari specializzati del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Teramo. Su un totale di 5impiegati nel locale, ben 3 risultavano essere in ...

