Chip | OpenAI alla ricerca di investitori per le fonderie

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sam Altman, amministratore delegato di, starebbe raccogliendo fondi per costruire impianti di produzione di semiconduttori per realizzare microprocessori per applicazioni di intelligenza artificiale (AI), secondo quanto riportato da Bloomberg. Il ceo di una delle aziende all’avanguardia nel settore ritiene, infatti, che le tecnologie AI diventeranno talmente pervasive da poter supportare una propria catena di fornitura di semiconduttori negli anni a venire, ma con il rischio che domanda e offerta non si incontrino. Naturalmente, questa iniziativa sembrerebbe in concorrenza con operatori come Intel, Tsmc e Samsung Foundry, le uniche tre aziende che già producono, per diversi clienti come Apple, Nvidia, AMD e Microsoft, semiconduttori all’avanguardia ovvero quelli sotto i 7 nanometri., che attualmente utilizza le GPU A100 e H100 di Nvidia ...