Chicco Testa rimprovera l’attivista di Ultima Generazione | “Stai zitta” E Panella lo striglia | “Invito bruttarello | qui siamo cortesi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Momenti di tensione a Tagadà (La7), quando il presidente di Assoambiente, impegnato in una critica nei confronti di, tacciata di essere ripetitiva nelle sue forme di lotta, sbotta di fronte al dissenso deldel movimento ecologista Carlotta Muston, intimandole: “adesso, per favore”. In sottofondo si sente un’esclamazione del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, ospite in studio, mentre Muston chiede allibita all’ex presidente dell’Enel: “?”. “Sì – ribadisce, come sono stato zitto io mentre parlavi. Sei prepotente”.poi continua la sua rampogna a...