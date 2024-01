Chiara Ferragni | si allarga l’ipotesi di truffa aggravata

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il 2024 è appena cominciato ma è già un anno da dimenticare per. Dopo l’iscrizione sul registro degli indagati della procura di Milano per la presunta fasulla beneficenza del pandoro Pink Christmas della Balocco, l’influencer è finita sotto inchiesta con la medesima ipotesi di reato diper le uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi. La notizia è emersa il 22 gennaio dall’atto con cui i magistrati milanesi, giovedì scorso 18 gennaio, hanno sollevato davanti al procuratore generale della Cassazione, che dovrà decidere a breve, il conflitto tra uffici del pm sulla competenza a indagare. La procura di Cuneo, nella cui provincia, a Fossano, ha sede la Balocco, ha infatti chiesto ai colleghi di Milano il trasferimento degli atti su. Foto X ...

L’imprenditrice digitale risponde di truffa aggravata non solo per la vicenda legata al pandoro Pink Christmas Balocco, ma anche per le uova Pasqua li ... (vanityfair)

Una sinistra a corto di argomenti continua a parlare di Chiara Ferragni per dar contro a Giorgia Meloni. Il premier si spese in una battuta ... (liberoquotidiano)

Non accenna a placarsi la tempesta che lo scorso dicembre ha travolto. Anzi, nelle ultime ore la bufera ha aumentato d'intensità : l'imprenditrice digitale, infatti, è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l'ipotesi di truffa ...... con un linguaggio aggressivo e unamancanza di rispetto nel 'dibattito' online. "Tutta colpa della sinistra...". Meloni torna a parlare di, riecco il parallelismo con Che Guevara La ...Arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri già il prossimo giovedì un decreto che punta a imporre più trasparenza sulle campagne di beneficenza legate ad attività commerciali, in particolare quell ...''Per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei, ma ora basta'': Belen parla di Chiara Ferragni e fa una confessione a sorpresa ...