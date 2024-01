Chiara Ferragni | si allarga l’inchiesta per truffa | indagata anche per le uova e la bambola Trudi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Non c’è pace per, arrivano nuovi guai. L’influencer è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l’ipotesi diaggravata, non solo per la vicenda del pandoro Pink Chiristmas promosso con la Balocco; maper ledi Pasqua della Dolci Preziosi e lasulla quale era stata attenzionata. A rivelarlo è l’atto con cui la Procura milanese giovedì scorso ha sollevato davanti al pg della Cassazione, il conflitto tra uffici del pm sulla competenza ad indagare sul caso dell’azienda dolciaria di Cuneo. La infuencer risponde quindi di tre diversi episodi con legali rappresentanti delle società produttrici. Lo riporta l‘Ansa.per ...

Le parole pronunciate da Giorgia Meloni su"Mi è dispiaciuto che siano state lette come uno scontro, io stavo dicendo una cosa in realtà in positivo verso le persone che producono un'eccellenza, che noi vediamo attraverso gli ...Articoli più letti William, i Middleton e la tata: la gestione dei figli con Kate in ospedalenello studio di uno dei più famosi avvocati divorzisti d'Italia: il suo team smentisce di ...Dopo il caso del pandoro Balocco, Chiara Ferragni è stata nuovamente iscritta nel registro degli indagati per le uova di Pasqua brandizzate e per la bambola Trudi con le sue fattezze. L’ipotesi ...Chiara Ferragni è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Milano, con l'ipotesi di truffa aggravata, non solo per la vicenda del pandoro Pink Christmas della Balocco, ma anche per ...