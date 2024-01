Chiara Ferragni sfoggia l' outfit da 7 200 euro | la nuova strategia anti-insulti dopo il caso pandoro per tornare a postare sui social

Il clima non è dei migliori per Chiara Ferragni in questo periodo. L'imprenditrice digitale è stata travolta da una tempesta di critiche a metà ... (feedpress.me)

di Francesco Erspamer Il vuoto assoluto della società mediatica, ossia, approda sul New York Times di oggi: mezzo paginone nella sezione sulla moda e con tanto di foto sexy, con la scusa di rivelarne i guai giudiziari ma in effetti per farle pubblicità e ...divorzia sì, no, forse, ma quando mai. Si può riassumere così il tenore delle discussioni che gravitano attorno all'influencer e, forse, è un po' quel che vuole anche lei in questo ...È crisi tra Chiara Ferragni e Fedez Sembrerebbe di no. Le indiscrezioni sul loro possibile divorzio sono diventate un habitué a cadenza annuale: basti pensare al polverone sollevato dal caso Rosa ...Chiara Ferragni divorzia sì, no, forse, ma quando mai. Si può riassumere così il tenore delle discussioni che gravitano attorno all'influencer e, forse, è un po' quel che vuole anche lei in questo ...