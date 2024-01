Chiara Ferragni ritorna sui social | ma il suo outfit fa discutere FOTO

Leggi su cityrumors

(Di lunedì 22 gennaio 2024)torna nuovamente a postare suinetwork, ma il suofa decisamente: ennesima polemicatorna a farsi “viva” suinetwork. Una assenza pesante ed importante per l’imprenditrice digitale visto che lo considera il suo pane quotidiano. Anche perché davvero non riesce a fare a meno di pubblicare contenuti, ‘stories’ e molto altro. In particolar modo su Instagram. Ed è proprio dal notoche ha postato una nuova serie diche, ovviamente, non sono assolutamente passate inosservate agli occhi dei suoi fan ed in particolar modo agli haters.sui ...