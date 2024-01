Chiara Ferragni | influencer indagata per truffa aggravata | uova di Pasqua e bambole nel mirino

(Di lunedì 22 gennaio 2024), l’finita nei guai per l’operazione di beneficenza con il pandoro Balocco, deve rispondere dianche per ledicon il suo marchio per Dolci Preziosi e la bambola in collaborazione con Trudi lanciata sul mercato dall’imprenditrice digitale nel 2019. E’ quanto emerge nell’atto che la procura di Milano ha inviato al pg della Cassazione per rispondere alla procura di Cuneo che chiede a sé il fascicolo sui pandoro, reclamando una competenza territoriale che i magistrati meneghini rivendicano poiché ritengono ci sia una continuità tra le presunte truffe e che dunque l’intero fascicolo – dove larisulta iscritta per ben tre volte – deve restare a Milano. Secondo indiscrezioni, la pronuncia ...

Non c'è due senza tre:è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l'ipotesi di truffa aggravata, non solo per la vicenda del pandoro Pink Chiristmas promosso con la Balocco, ma anche per le ...