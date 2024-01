Chiara Ferragni indagata per truffa anche sulle uova di Pasqua e la bambola Trudi VIDEO

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’imperosta cadendo a pezzi giorno dopo giorno. Dalla vicenda dei pandori Balocco ormai la reputazione dell’influencer è in caduta libera. Impossibile fare una previsione su come l’imprenditrice digitale atterrerà al suolo dopo la concatenazione di scandali che si sono susseguiti in questi giorni. Attualmente l’influencer èperaggravata nell’ambito del caso L'articolo proviene da Il Difforme.

Nuove grane per Chiara Ferragni . La popolare influencer è indagata a Milano anche per truffa in relazione alle iniziative benefiche per le uova di ... (lanotiziagiornale)

Ancora guai per Chiara Ferragni . L'influencer è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l'ipotesi di truffa aggravata, non solo per ... (leggo)

Non c’è due senza tre: Chiara Ferragni è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l’ipotesi di truffa aggravata , non solo per la ... (open.online)

Altri guai per l'influencer. Dopo il caso del pandoro Pink Chiristmas della Balocco, oraè stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l'ipotesi di truffa aggravata, anche per le ...è indagata anche per la vicenda delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi. Non solo il caso del pandoro Pink Christmas della Balocco , quindi, per la regina ...(Adnkronos) - La procura di Cuneo, la scorsa settimana, aveva ufficialmente chiesto ai colleghi di Milano gli atti del caso Chiara Ferragni sulla vendita solidale dei pandoro Balocco il cui ricavato d ...Chiara Ferragni risulta dunque ufficialmente indagata per tre diversi episodi che coinvolgono attività commerciali legate alla beneficenza.