Chiara Ferragni indagata per truffa anche per le Uova di Pasqua e le Bambole Trudi

(Di lunedì 22 gennaio 2024)è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano con l’ipotesi diaggravataper la promozione delledidella Dolci Preziosi e per la bambola. Questo è quello che è emerso dall’atto con cui la Procura di Milano giovedì scorso ha sollevato davanti al pg della Cassazione il conflitto tra uffici del pm sulla competenza ad indagare per il caso del Pandoro Balocco.è quindi coinvolta in tre episodi di accusa diaggravata e dovrà rispondere alle accuse insieme ai rappresentanti legali delle società produttrici coinvolte, ovvero Balocco, Dolci Preziosi e, le novità sulla bambola ...

A fornire i fondi per l'operazione, però, secondo quanto sostiene il Corriere, sarebbero stati gli infermieri che hanno di fatto investito nelle attività legate a. Barletta, a capo di ...'Nessuno scontro con, ma cambiamo regole si trasparenza beneficenza' Alla domanda se si fosse pentita di aver dato risalto politico alla vicendaha così risposto: 'Non sono ...Dopo il caso del pandoro Balocco, Chiara Ferragni è stata nuovamente iscritta nel registro degli indagati per le uova di Pasqua brandizzate e per la bambola Trudi con le sue fattezze. L’ipotesi ...Chiara Ferragni è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Milano, con l'ipotesi di truffa aggravata, non solo per la vicenda del pandoro Pink Christmas della Balocco, ma anche per ...