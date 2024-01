Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata anche per le uova di pasqua e la bambola griffata

In un momento di grande difficoltà per Chiara Ferragni, indagata oltre che per la vicenda "Balocco" anche per la bambola Trudi, una voce inaspettata ... (milleunadonna)

In un momento di grande difficoltà per Chiara Ferragni, indagata oltre che per la vicenda "Balocco" anche per la bambola Trudi, una voce inaspettata ... (milleunadonna)

'La signora non era famosa come, ma è lì che è nato tutto', replica il sociologo aggiungendo che 'ognuno deve ragionare pensando, come tutte le cose, che non sono dei regali di ...La questione del pandoro di"ha fatto vedere che effettivamente c'e' un buco nella normativa delle attivita' commerciali che hanno anche uno scopo benefico in termini di trasparenza. ...Dopo la maxi multa dell’Antitrust e la bufera sui social che le si è scagliata contro, Chiara Ferragni è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con… Leggi ...MILANO – Chiara Ferragni è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l’ipotesi di truffa aggravata, non solo per la vicenda del pandoro Pink Chiristmas della Balocco, ma anche per ...