Chiara Ferragni | il chiarimento di Giorgia Meloni | “Bufera? Tutta colpa della sinistra”

(Di lunedì 22 gennaio 2024)mette un punto sulla polemica a distanza con. Il presidente del Consiglio è stato intervistato nel corsopuntata del 22 gennaio di Quarta Repubblica, talk show condotto da Nicola Porro, e sono emerse alcune anticipazioni del colloquio, in particolare quella del discorso sulla moglie di Fedez: “Mi è dispiaciuto che siano state lette come uno scontro, io stavo dicendo una cosa in realtà in positivo verso le persone che producono un'eccellenza, che noi vediamo attraverso gli influencer e diamo più peso a chi la 'indossa', rispetto a chi la produce. È laanche lì che si è sbracciata manco avessi attaccato Che Guevara, come ho detto nella conferenza di fine anno. Sono loro che hanno creato il caso io non volevo creare un caso”. ...

Altri guai per l'influencer. Dopo il caso del pandoro Pink Chiristmas della Balocco, ora è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l'ipotesi di truffa aggravata, anche per le uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi.