Chiara Ferragni ancora nei guai | ora è indagata anche per la bambola Trudi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Una nuova indagine potrebbe aggiungersi a quelle sul pandoro Balocco e sull’uovo di Pasqua Dolci Preziosi griffati. A riferirlo è La Verità che fa riferimento alla-Limited Edition, iniziativa del maggio 2019 che lanciava laalta 34 centimetri a un prezzo che di recente è sceso da 34,99€ a 24,99€. Questo il messaggio che accompagnava il progetto: “Visto che molti di voi hanno amato lache creammo per il nostro matrimonio (con il rapper Fedez, ndr) abbiamo deciso di creare un’edizione limitata dellaMascotte: si vende ora su The Blonde Salad e tutti i profitti andranno a Stomp out bullying, un’organizzazione no profit per combattere contro il cyberbullismo, un ...

TI POTREBBE INTERESSARE16.45indagata anche per uova, Trudyè stata iscritta nel registro degli indagati per truffa aggravata,a Milano,non solo per la vicenda del pandoro, ma anche per le uova di Pasqua e per la bambola Trudi.