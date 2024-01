Chiara Ferragni | accuse di truffa anche per uova di Pasqua e bambola Trudi Meloni | “Non volevo attaccarla | colpa della sinistra”

Nuove grane per Chiara Ferragni . La popolare influencer è indagata a Milano anche per truffa in relazione alle iniziative benefiche per le uova di ... (lanotiziagiornale)

Altri guai per l'influencer. Dopo il caso del pandoro Pink Chiristmas della Balocco, oraè stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l'ipotesi di truffa aggravata, anche per le ...è indagata anche per la vicenda delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per la bambola Trudi. Non solo il caso del pandoro Pink Christmas della Balocco , quindi, per la regina ...Chiara Ferragni risulta dunque ufficialmente indagata per tre diversi episodi che coinvolgono attività commerciali legate alla beneficenza.Chiara Ferragni è stata iscritta nel registro degli indagati di Milano, con l'ipotesi di truffa aggravata, non solo per la vicenda del pandoro Pink Chiristmas della Balocco, ma anche per quelle delle ...