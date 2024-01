Chi è Serpil Tamur | Azize di Terra Amara? Età | figli e Instagram

Serpil Tamur è un’attrice e regista turca nata a Rodi, in Grecia, il 19 maggio 1944, ed è arrivata in Turchia – a Istanbul – all’età di nove anni. È il 1963 quando Serpil si diploma presso il ...Divertente siparietto tra Azize e Hakan durante le prossime puntate di Terra Amara. La nonnina, in uno dei suoi tanti momenti "smemorati", scambierà Hakan per Demir Yaman, e lui non la prenderà ...