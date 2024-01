Chi è l' allenatore che ha vinto più partite in serie A

Terremoto in casa Roma . Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia nel derby con la Lazio e la sconfitta in campionato contro il Milan, il club ... (today)

... Anna Kalinskaya, che, percome me non l'ha poi vista giocare troppe volte, mi è sembrata ... Era accaduto che Pato Remondegui, l'di entrambe le sorelle Serra Zanetti, aveva già prenotato ...Francesca Cavallin svela sul suo personaggio: 'Il nuovoscalfirà Sofia' Segnato dal ...Bova nella serie tv I Fantastici 5 farà tesoro degli errori del passato e cercherà di evitare che...Sapete chi è il giocatore più aggressivo di tutta la Serie A Ecco il nome che nessuno avrebbe mai immaginato di leggere.L’esonero di José Mourinho è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno per la Roma e per i tifosi, ma allo stesso tempo si è trattato di una mossa quasi obbligata in virtù dello stato di forma del ...