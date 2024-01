Chi è Gianni Sperti? Età | figlia e Instagram

L'amicizia conLetta Alo accusa di essere di destra, De Fusco ha risposto così sulle pagine del dorso catanese del quotidiano La Sicilia: 'Sfido chiunque ad avermi visto ad una riunione ...Durante i festeggiamenti, si assegna il prestigioso premio "Socrates Parresiastes" aparla con ... La giuria ha inoltre menzionato con particolare merito il "Collettivo Fronte Aquilano" e "...Napoletano, classe 1957, in questi giorni è finito al centro delle polemiche. Direttore del Teatro Stabile partenopeo per dieci anni, l'ultimo biennio è stato a Catania ...Una vicina avrebbe incontrato Iacconi davanti a casa e avrebbe visto anche l’auto. Ma sabato lo stesso veicolo è stato trovato in garage a Fiorano, dove la vittima viveva. .