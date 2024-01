Chi è Cicciogamer89 | l’influencer che ha creato il caos a Roma | “Ha ingannato tutti”

comunque è riuscito ad assaggiare il panino, non si è lamentato, anzi, lo ha trovato molto buono. Le scuse diLo youtuber nel pomeriggio ha ammesso gli errori organizzativi: '......fatto 500 km per portare mio figlio a Roma - ha scritto una madre sul profilo di, ... Ragazzi che stavano in fila rimasti senza niente evenuto per l'ultimo ha preso". Anche un'altra ...«Grazie, siete super affettuosi», CiccioGamer89, caos per gli hamburger. Le scuse: "Ho fatto di tutto. È arrivata la polizia" Ha ricevuto una scatola vuota. E chi è venuto per ultimo ha ricevuto il panino", ha commentato la mamma in questione su Instagram. CiccioGamer89 si scusa sui social: "La prossima volta faremo meglio" ...