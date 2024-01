“Cestinata da Maria” UeD | clamorosa decisione sulla protagonista Pubblico incredulo e furioso

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ancora una volta Uomini e Donne è finito nel mirino per unadiDe Filippi che sta facendo parecchio rumore. Ormai in tanti hanno notato che la padrona di casa ha messo da parte uno dei volti top del programma. E ilora è decisamenteperché vorrebbe un atteggiamento diverso dalla conduttrice, che invece la trascurerebbe completamente. Dunque, è nata una vera e propria polemica su Uomini e Donne per questadiDe Filippi destinata a far discutere per tanto tempo. E ciò che è accaduto nella puntata del 22 gennaio ha permesso di avere un’altra prova quasi inconfutabile. Sono tutti sbigottiti di fronte ad un trattamento insolito e che mai si era notato così tanto fino a questo momento. Leggi anche: “Questo non te lo permetto!”. Uomini e ...