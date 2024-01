Cercola | crolla solaio di un appartamento | ferita una donna di 80 anni

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Poco fa, i Carabinieri della tenenza disono intervenuti in via Don Minzoni 46 per il crollo del lastrico solare di unal primo piano. All’interno dell’abitazione al momento dell’accaduto vi erano unadi 80e suo figlio di 44. 80ennenel crollo del: illeso il figlio L'articolo Teleclubitalia.

I carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti poco fa in via Don Minzoni 46 per il crollo del lastrico solare di un appartamento al primo piano. In casa una donna del '43 con il ...La 81enne ha subito qualche lesione al volto a causa della caduta di calcinacci ed è stata portata all’ospedale Maresca ...