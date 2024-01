C' eravamo tanto amati | 30 anni d' Italia in un film

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) C'ERAVANOCine 34 ore 21 con Vittorio Gassman, Nino Manfredi e Stefania Sandrelli. Regia di Ettore Scola. Produzione1974. Durata: 1 ora e 55 minuti LA TRAMA Tre giovani si conoscono durante la lotta partigiana e diventano amici. Ma non per la pelle. Quando arriva la pace nell'della ricostruzione prendono tutti strade diverse. Solo uno (Gassman) che ha meno scrupoli degli altri diventa un riccone con villa. Porta via la ragazza (Sandrelli) a uno degli altri (Manfredi) che però poi se la riprenderà e vivrà con lei una modesta ma felice vita (fa l'infermiere e politicamente è un gran piantagrane). Il terzo (Stefano Satta Flores) vagheggerà perun avvenire d'intellettuale, ma rimarrà per sempre un oscuro critico cinematografico. ...