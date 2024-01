C’era una volta nelle Samoa Americane

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Al triplice fischio dell’arbitro, Nicky Salapu si accascia sul fianco come se una freccia gli avesse trafitto il cuore. Alle sue spalle, il pallone calciato sotto la traversa dall’australiano Zdrilic è appena ricaduto oltre la linea di porta, ma il portiere dellenon ha nemmeno più la forza dirsi. Pietrificato, con lo sguardo perso nel vuoto, Salapu preferirebbe trovarsi ovunque tranne che sul prato dello Stadio Internazionale di Coffs Harbour, sulla costa orientale dell’Australia. È la sera dell’11 aprile 2001 e la sua Nazionale ha appena subito 31 (trentuno) gol dai padroni di casa senza segnarne nemmeno uno. ON THIS DAY: In 2001, Australia beat American31-0, setting the record for the largest ever victory in an International match. Thirty-one, count them, thirty-one. ?? ...