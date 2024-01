Centinaia di fan in coda per ore per il panino di CiccioGamer89 | ma l’hamburger gratis non c’è | “Abbiamo fatto 500 km per portare nostro figlio”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il sogno didi fan si è trasformato, per alcuni, in una grande delusione. L’attesa era tanta, tantissima, tanto che una mamma di un giovane si è lamentata su Instagram: “500 chilometri per portarlo all’evento. È stato in fila dalle 9 di mattina al freddo, poi con la massa di persone è stato messo indietro e alla fine non ha ricevuto il. Ha ricevuto una scatola vuota”, si legge. Capiamo cos’è successo. Il noto Youtuberaveva aperto, solo per un giorno, il suo locale di hamburger. Un’occasione, per i sostenitori più pazienti e fortunati, di assaggiareundel loro beniamino e di scattarci una foto assieme. Mirko Alessandrini () è da anni uno dei principali intrattenitori italiani su ...

Lo scatto, in bianco e nero, non è passato inosservato, visto che Alessia ha ricevuto in breve tempodi commenti da parte dei. In particolare, molti che la seguono da anni hanno ...Quindi, ci sonodi giochi che possono far al caso tuo, ma in questa guida raggrupperò ... e la modalità Zombie , amatissima daidella serie. Inoltre, introduce anche le nuove mappe e le ...Suicide Squad: Kill the Justice League è proprio dietro l'angolo, e anche se i fan stanno contando i giorni che mancano al lancio del gioco, abbiamo nuovi dettagli in arrivo da Rocksteady e dagli ...Numeri che, di fatto, dovrebbero farvi intuire il peso mediatico del personaggio in questione – un peso che, declinato nell’apertura di una panineria ed esacerbato dalla promessa di panini gratis per ...