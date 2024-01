Cecilia Rodriguez parla per la prima volta dell’abito da sposa | “Sento sempre più vicino quel giorno”

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 22 gennaio 2024), emozionata effettua la seconda provadae risponde alle domande dei fan: ecco cosa è emersoè pronta are il suo amato e dolce Ignazio Moser. I due fidanzatini si sono conosciuti al Grande Fratello Vip e damomento non si sono mai più persi di vista.e Ignazio avrebbero dovutorsi quasi alla fine del 2023, ma molto probabilmente il tanto attesodel “Si” avverrà nellavera del 2024. Non è stata ancora svelata la data ma a quanto pare mancano davvero pochissimi mesi. La showgirl e il noto sportivo silenziosamente stanno organizzando il loro matrimonio ma sicuramente aggiorneranno i propri fan. Leggi ...