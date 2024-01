C’è un inquilino omosessuale in casa? Stefano Miele rivela chi sarebbe

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 22 gennaio 2024)avrebbe riconosciuto in unla sua parte gay e lo avrebbeto ad alcune inquiline del Grande Fratello 2023. Ma l’atteggiamento dello stilista non è stato apprezzato, in particolare da Letizia Petris e Fiordaliso, che lo hanno criticato perché non hanno trovato giusto che il presunto outing non venisse dal diretto interessato, trovando d’accordo la maggioranza del pubblico. L’in questione sarà veramentee vorrà confessarlo a tutta Italia? GF 2023: quale concorrentegay secondosta facendo molto discutere nelladel GF 2023. Infatti, dopo aver offeso Greta Rossetti dicendo che è patetica visto che ...