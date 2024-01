C' è parcheggio? Prenotano al ristorante e arrivano con 4 elicotteri | dove atterranno | clamoroso a Modena

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Un modo del tutto inusuale di andare al. Con il rischio che la strada potesse essere ghiacciata, quattro amici emiliani, due modenesi, un parmense e un reggiano, hanno deciso di andare a mangiare in elicottero. Tutto vero. Sabato scorso i 4 si sono presentati per pranzo all'Azienda Agricola La Corte dei Vignô, nella frazione Maserno di Montese. Fin qui nulla di strano se non fosse che arrivati con quattro velivoli. "Ho ricevuto la prenotazione telefonica per quattro e mi hanno chiesto se era possibile parcheggiare vicino al– racconta Valter Bernardoni, della Corte dei Vignô –. Ho risposto che non c'erano problemi perché abbiamo numerosi posti macchina. Ma noi veniamo in elicottero, con quattro– ha specificato il cliente –. A quel punto ho pensato che mi prendessero in giro, invece sono arrivati ...