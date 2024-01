Cavenago di Brianza | vasto incendio in una azienda | “Tenete le finestre chiuse” VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pubblicato il 22 Gennaio, 2024 Undi vaste proporzioni è divampato adi, poco distante da Monza, in un capannone industriale dell’Planet Farms, che si occupa di agricoltura verticale. I vigili del fuoco lavorano per domare le fiamme che hanno sprigionato una imponente colonna di fumo visibile dall’A4, che è a meno di un chilometro di distanza dall’. In supporto alle squadre della sede di Monza, il comando dei vigili del fuoco di Milano ha inviato 5 squadre per un totale di circa 25 uomini. Fra queste anche gli esperti del nucleo Nbcr, nucleare-biologico-chimico-radiologico. Al momento non si registrano né feriti né intossicati. Le fiamme sono riuscite a interessare alcuni capannoni, generando un denso fumo che è visibile da diversi chilometri di ...