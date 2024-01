Caso Osimhen | Giuntoli a rischio squalifica? Ora la Juve trema

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Illegato all’affare tra Napoli e Lille perè tornato d’attualità: novità sulla posizione dell’ex ds dei partenopei, ora alla. Negli ultimi giorni, è tornata in auge la questione legata all’affare tra il Napoli e il Lille, nell’estate del 2019, per l’arrivo in azzurro di Victor. A essere finita sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti sono le cifre del trasferimento, in particolare al valore del cartellino dei quattro calciatori coinvolti nell’operazione, che dall’Italia passarono alla Francia (Orestis Karnezis, Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri: valutati nel totale circa 20 milioni di euro, ndr). È di questi ultimi giorni la notizia che la Procura di Roma ha chiuso le indagini legate alla vicenda, con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis che ...

L’AVVOCATO FABIO Fulgeri A RADIO MARTE: “Caso OSIMHEN, TRA DIECI GIORNI LEGGEREMO GLI ATTI, Zero rischi PER IL PRESIDENTE DE Laurentiis” “ Ieri ... (terzotemponapoli)

Le ultime sul Caso scoppiato in casa Napoli per l’acquisto di Victor Osimhen dal Lille, contestato come falso in bilancio Dopo la chiusura delle ... (calcionews24)

... ora si aspetta di capire se il tecnico ripeterà l'esperimento o se è stato un. Orfana dia causa della Coppa D'Africa, la formazione azzurra deve cercare il suo uomo in attacco per fare ...Dopo aver speso belle parole per Mazzarri che sta iniziando a risollevare la squadra e preso anche dalle vicende giudiziarie per ilDe Laurentiis si sta muovendo anche sul mercato. Già ...Dopo il successo contro il a Fiorentina, in casa Napoli bisogna registrare delle dichiarazioni di calciomercato che hanno spiazzato ...Il Napoli si gioca l'unico trofeo di questa stagione nella finale di Supercoppa di questa sera contro l'Inter di Inzaghi ...