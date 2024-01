Caso Maignan | parla Maresca | “Ecco cosa ho provato in campo”

Leggi su cityrumors

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ilcontinua a far discutere. L’arbitroai microfoni dell’Ansa spiegahainin quel momento. Questa voltaha deciso di non fare un passo indietro. Il portiere del Milan durante la sfida contro l’Udinese ha lasciato ilper i cori razzisti nei suoi confronti. Una scelta forte, ma che, come spiegato dallo stesso estremo difensore, era necessaria per lanciare un chiaro messaggio anche in vista del futuro.e le dichiarazioni sul– Cityrumors.it – Foto LapresseIl portiere francese ha deciso di combattere questa sfida in prima persona e andrà avanti con l’obiettivo di vincere una battaglia non assolutamente facile. In ...