Caso Maignan | da Malagò al botta e risposta Soumahoro-Kelany

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Si surriscalda la situazione nel mondo del calcio con riferimento al. Il portiere del Milan è stato vittima di insulti razzisti dagli spalti in occasione della partita contro l’Udinese, valida per la 21ª giornata del campionato di Serie A. “Direi che non è il primo episodio di questo genere, direi che sarebbe finalmente indispensabile che potesse essere l’ultimo, qui senza sé e senza ma, ovviamente il Comitato Olimpico condanna questa forma di ignoranza sportiva, culturale, nello specifico calcistico, dico nello specifico perché parliamo a nome di tutto il sistema sportivo, più che mai in un contesto oggi mondiale che sappiamo benissimo quanto sia indispensabile che non ci sia una differenziazione a nessun livello, a cominciare dal colore della pelle, razze, religioni. Lo sforzo anche che il Cio sta facendo per tenere unito questo mondo è ...