Casini | «Supercoppa Italia | società soddisfatte! Valutazioni in corso»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 gennaio 2024) In attesa della finale dina fra Napoli e Inter, anche Lorenzoè a Riad. Ecco le dichiarazioni del Presidente della Lega Serie A riportate da SportMediaset.– Lorenzoespone alcuni progetti e una serie diin. Il presidente della Lega Serie A, a Riad per Napoli-Inter, riporta anche il sentiment per il nuovo format dellana: «Una giornata intera di campionato all’estero? È una cosa che stiamo valutando, con pro e contro. Il primo, ovviamente, è relativo ai tifosi che potrebbero perdere una giornata. Il luogo sarebbe da determinare. E tra l’altro al momento non sarebbe possibile senza autorizzazione di Fifa e Uefa». VISIBILITÀ –...