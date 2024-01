Casini | «Supercoppa | Inter e altre 3 soddisfatte! Arabia in crescita»

Intanto, dopo la finale di, Riyad non dirà addio alla Lega: 'Entro la prossima primavera - ha stimato- apriremo qui un ufficio, in collaborazione con la lega saudita, dopo quelli ...: "Final Four diSocietà soddisfatte" Successivamente, tornando sulle Final Four di: " Le società mi dicono che sono molto soddisfatte. Tenuto conto che era la prima ...Il presidente della Lega: "Giocare questa final four in Arabia Saudita aveva un senso visto lo sviluppo di questo Paese. In futuro guardiamo anche agli Stati Uniti e all'India" ...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sorride a Riyadh col vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti nella foto pubblicata su Instagram da Ornella Bellia, FIFA Director of Professional Footbal ...