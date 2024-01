Casini su Maignan | «Il razzismo non esiste solo nel calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Riyadh oggi non èil palcoscenico di Inter e Napoli, impegnate questa sera nella finale di Supercoppa italiana, ma è stata anche la sede per il primo Social Football Summit che ha visto tra i protagonisti il presidente di Lega Serie A, Lorenzo«Esportare questa competizione è un tentativo iniziato già negli anni ’90 con la prima partita a Washington. l’Arabia Saudita è diventato un Paese di riferimento, già diversi anni fa e guardando quello che il Paese sta facendo in prospettiva di Expo 2030 e dei Mondiali 2032 era un momento importante esserci» Ilnel Paese delè uno slogan che funziona «Rende l’idea. Italia e Brasile sono due Paesi che definisco fonte di. E quindi tendono a esportare» Cosa chiedete al mercato arabo e cosa vi chiede il mondo ...