Casini Idea giornata Serie A all' estero | fuori razzisti da stadi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) "Decreto Crescita? Vediamo come va a finire" RIYADH (ARABIA SAUDITA) - "Un'interadi campionato all'? È una possibilità di cui abbiamo parlato. Come tutte le sperimentazioni ci sono i pro e i contro, come il fatto che i tifosi perderebbero unain casa. Ma programmandola con a

... Lorenzo. "Esportare questa competizione è un tentativo iniziato già negli anni '90 con la ... Il calcio nel Paese del calcio è uno slogan che funziona "Rende l'. Italia e Brasile sono due ...Per la Lega calcio non solo il format è un successo ma c'è l'di far giocare all'estero un'intera giornata di serie A come rivela il presidenteIntanto promosso a pieni voti il format ...Lorenzo Casini, presidente della Lega di A, in occasione del "Social Football Summit" a Riyadh, non esclude in futuro di "esportare" un intero turno di campionato e non solo la Supercoppa. "L'Arabia ...Da Riyadh Lorenzo Casini fa un primo bilancio sulla Final four della Supercoppa italiane e svela anche un nuovo progetto su cui la Lega di Serie A sta lavorando per esportare il calcio italiano oltre ...