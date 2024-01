Casini | «Ecco le possibili sedi delle future edizioni di Supercoppa»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Lorenzo, presidente della Lega Serie A, ha parlato dellaa margine del Social Football Summit Lorenzo, presidente della Lega Serie A, ha parlato dellaa margine del Social Football Summit.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Come Serie A, non chiediamo solo al mercato arabo. C’è latà di creare visibilità e relazioni non solo commerciali ma che diventano diplomatiche. Il mercato arabo ci chiede quello che mi pare sia avvenuto: portare la tradizione, la notorietà e il talento del calcio italiano. La scelta fatta negli anni scorsi aveva una logica e in questo senso gli Stati Uniti potrebbero essere un luogo in cui avrebbe senso andare, pensando agli investimenti per i mondiali 2026. Poi c’è l’India dove non andremo a giocare a cricket, ...