Caserta | Zinzi | “La visita di Locatelli dimostra vicinanza alle famiglie”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Emozionante ladel ministro per le Disabilitàoggi ainsieme a tante associazioni, mamme e ai loro bimbi. Il nostro territorio deve essere inclusivo e capace di offrire le stesse occasioni a tutti, senza alcuna distinzione. Lo sport è un’opportunità di crescita e speranza di vita: può essere lo strumento giusto per permettere a tanti bambini di fare comunità, di affrontare difficoltà e problematiche sociali ma soprattutto di formarsi”. Lo dice il deputato campano della Lega Gianpiero. “Sono tantissimi i volontari che ogni giorno nel nostro territorio si impegnano per far sì che tutto questo possa concretizzarsi e a loro va la nostra gratitudine. Compito della politica è lavorare a supporto di queste realtà, così come il ministro...