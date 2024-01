Cartelle esattoriali | resistono i “furbetti” | oltre la metà non ha pagato

Più tempo per far fronte agli obblighi di natura fiscale, collegati alle cartelle esattoriali . Le novità in arrivo dal Governo e le ... (informazioneoggi)

Per esempio, nel caso di mancati ripetuti pagamenti diper contributi previdenziali, per esempio, i primi beni che vengono pignorati dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps sono ...... raccomandata proveniente da privato, multa stradale, atti fiscali, riscossioni, atti ... multe,di pagamento, avvisi fiscali.Novità per quanto riguarda RCA e fermo amministrativo. La copertura non è assicurata e sono molti a non saperlo: così pagano doppi danni.Chi paga nei tempi previsti dalla legge non va oltre il 55% dei sanzionati. Per gli altri, dopo qualche anno, scattano le cartelle esattoriali. Analizzando i numeri relativi alle multe del 2022, ...