Carne coltivata | Italia | Francia | Austria chiedono dibattito Ue

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Bruxelles, 22 gen. (askanews) – L’, l’e la, con il sostegno di di Repubblica Ceca, Cipro, Grecia, Lussemburgo, Lituania, Malta, Romania, Slovacchia e Ungheria, hanno presentato il 18 gennaio un documento comune contro l’autorizzazione in Europa dellain laboratorio, affinché sia discusso durante il Consiglio Agricoltura di domani, a Bruxelles. Negli ultimi anni, si legge nel documento, “alcune nuove pratiche di produzione alimentare basate su cellule artificiali coltivate in laboratorio sono emerse in tutto il mondo. Tuttavia, queste pratiche rappresentano una minaccia agli approcci primari basati sull’agricoltura e ai metodi di produzione alimentare genuina che sono al centro del modello agricolo europeo”. “Lo sviluppo di questa nuova produzione alimentare ...

Ma la carne coltivata in laboratorio che sapore ha? Difficile dirlo, soprattutto non avendola mai assaggiata. Si può tentare di capirlo riportando ... (quifinanza)

In Emilia - Romagna circa 200 mezzi. Una trentina quelli che hanno paralizzato il traffico nel Lazio, sulla CassiaLe delegazioni di Italia, Austria e Francia hanno presentato un non - paper che definisce lain laboratorio "una minaccia per gli approcci primari basati sulle aziende agricole e per i metodi di produzione alimentare genuini che sono al centro del modello agricolo europeo". Il ...La carne sintetica, ovvero coltivata in laboratorio a partire da cellule animali, continua ad essere al centro di numerose polemiche e opposizioni sia nel Bel Paese che nel resto d'Europa. Definita un ...