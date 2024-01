Caridi (Inps) : “Da Bilancio sociale Milano dati pazzeschi su territorio” (Adnkronos) – "I dati del rapporto che avete presentato danno uno spaccato di Milano e provincia pazzesco, vorrei che tutte le province d'Italia ... ()

Caridi (Inps) : “Da Bilancio sociale Milano dati pazzeschi su territorio” "I dati del rapporto che avete presentato danno uno spaccato di Milano e provincia pazzesco, vorrei che tutte le province d'Italia fossero Milano, ... (sbircialanotizia)