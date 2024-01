Capo Verde Egitto | orario | dove vederla e probabili formazioni

(Di lunedì 22 gennaio 2024), oggi in campo la terza giornata della Coppa d’Africa:, oggi in campo la terza giornata della Coppa d’Africa del Gruppo B. Gli egiziani dovranno fare a meno di Salah in un match delicato contro la formazione di Pedro Brito,lista con due vittorie. Appena due punti (due pareggi) per Rui Vitoria e i suoi ragazzi che dovranno trovare i tre punti per non rischiare di restare fuori dalla competizione. Andiamo a vedere le, l’vedere la gara. Le...

Nel Gruppo B situazione delineate per il primo posto cona punteggio pieno mentre l'Egitto deve guardarsi le spalle da Ghana e Mozambico. Nella seconda competizione analogo discorso con la ...La Coppa d'Africa continua e, per la terza giornata della fase a gironi, è in programma uno dei match più interessanti del calendario:- Egitto . La sfida, in programma alle 21 del 22 gennaio 2024 , vedein un'ottima condizione, con due vittorie nelle prime due giornate e la qualificazione alla fase successiva ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Egitto-Capo Verde, Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA, ultima chiamata per i faraoni. Qualificazione agli ottavi di finale da trovare ...Ultima giornata della fase a gironi di Coppa d’Africa: ultima chiamata per l’Egitto, impegnato questa sera alle 21, allo stadio Felix Houphouet Boigny di Abidjan, contro Capo Verde, primo nel girone a ...