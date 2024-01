Capo Verde-Egitto oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2024

(Di lunedì 22 gennaio 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match valido per la. Partita che conta solo per i nordafricani, che con una vittoria volano agli ottavi, ma con un pari o una sconfitta rischiano grossissimo, mentre gli isolani sono già sicuri degli ottavi e anche di essere primi in classifica nel girone Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di lunedì 22 gennaio,tv su Sportitalia esulla relativa app e il relativo sito. SportFace.

La Coppa d'Africa continua e, per la terza giornata della fase a gironi, è in programma uno dei match più interessanti del calendario:- Egitto . La sfida, in programma alle 21 del 22 gennaio 2024 , vedein un'ottima condizione, con due vittorie nelle prime due giornate e la qualificazione alla fase successiva ...Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Egitto-Capo Verde, Coppa d'Africa 2024 in DIRETTA, ultima chiamata per i faraoni. Qualificazione agli ottavi di finale da trovare ...Ultima giornata della fase a gironi di Coppa d'Africa: ultima chiamata per l'Egitto, impegnato questa sera alle 21, allo stadio Felix Houphouet Boigny di Abidjan, contro Capo Verde, primo nel girone a ...