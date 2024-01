Capello | Sacchi e Zoff | i ricordi commoventi dopo la morte di Gigi Riva

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 gennaio 2024) E’ una giornata triste per tutto il mondo del calciola notizia delladi, ex calciatore di Cagliari e Nazionale. I primidal calcio sono. “E’ una giornata davvero triste, perdiamo uno dei simboli del calcio italiano, un giocatore fantastico e soprattutto un uomo vero, di una rettitudine unica, con la Sardegna nel cuore. E’ stata una fortuna averlo conosciuto”. Così all’Adnkronos Fabio. Ildialladi“Da calciatore è stato il più grande attaccante italiano della storia e uno dei migliori al mondo. Io ero un suo grande tifoso, poi ho lavorato con lui in nazionale, io ct e lui capo-delegazione e ho conosciuto ...